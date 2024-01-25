|
Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun performansı göz kamaştırıyor

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbulspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 12’ye çıkardı.

22:38 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray
Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 2 gol kaydetti. Mücadelenin 36. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi. Başarılı futbolcu, maçın 79. dakikasında da serbest vuruştan topu filelerle buluşturdu ve skoru 2-1 yaptı.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 12’ye çıkardı. Kerem bu gollerin 9’unu Süper Lig’de, 3’ünü de UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde kaydetti.

Müsabakaya 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 90 dakika sahada kaldı.



#Kerem Aktürkoğlu
#Galatasaray
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kura için geri sayım başladı! 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek!