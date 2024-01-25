Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 2 gol kaydetti. Mücadelenin 36. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi. Başarılı futbolcu, maçın 79. dakikasında da serbest vuruştan topu filelerle buluşturdu ve skoru 2-1 yaptı.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 12’ye çıkardı. Kerem bu gollerin 9’unu Süper Lig’de, 3’ünü de UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde kaydetti.