Kerem Aktürkoğlu Nice maçı sonrası isyan etti: 'Bu can sıkıyor'

Kerem Aktürkoğlu Nice maçı sonrası isyan etti: 'Bu can sıkıyor'

2/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında konuk ettiği Nice'i Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Galibiyette kritik rol oynayan Aktürkoğlu, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertililere galibiyeti getiren golleri milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti.


Fileleri havalandıran Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. Galibiyette kritik rol oynayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu maçın ardından soruları yanıtladı.

Kerem'in açıklamaları şu şekilde;
'Beni o ikna etti'

"İsmail Yüksek yıllardır çok yakın arkadaşım yıllardır. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum. Beni o ikna etti. Fenerbahçe'deki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu. Bütün arkadaşlarımla çok iyiyim Fenerbahçe'de."


'Bu can sıkıyor'

"Galiba Türkiye'de farklı istatistik tutulan tek futbolcu olabilirim. Ben Türkiye'den ayrılınca tutulmamaya başlamıştı ama Türkiye'ye gelince yeniden tutuluyor. Bu can sıkıyor. Uygulamalar üzerinden futbolcu değerlendiriliyor. Puanı yüksek ise müthiş. Puanı düşük ise çok kötü. Ben buna inanmıyorum."

'Gerisi çok önemli değil'

"Futbolu bilen insanlar da buna inanmıyor. Bunun çok değeri yok. Hocam benden memnun olduğunu söyledi, gerisi çok önemli değil."






