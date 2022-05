Kerem Aktürkoğlu'ndan veda gibi paylaşım

Galatasaray’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, sezonun sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı camiaya seslenen Aktürkoğlu, "Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama birçok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun bu paylaşımı veda olarak yorumlandı. 23 yaşındaki futbolcunun adı Lyon ve Borussia Dortmund ile anılıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM