Kerem Kamal Avrupa Şampiyonu

Dünya

BM acı bilançoyu açıkladı: Ukrayna'da en az bin 417 sivil öldü, 4 milyon 176 bin 401 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1417 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 38 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.