Kocaelispor genç kaleci Talha Polat ile sözleşme imzaladı

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen genç kalecimiz Talha Polat ile kulübümüz arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Genç oyuncumuza formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.