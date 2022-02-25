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Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'yi eleyen Slavia Prag, LASK Linz ile eşleşti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konferans Liginde eşleşmeler belli oldu
Avrupa Konferans Ligi

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi yapıldı.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenen kurayla son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

Son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart’ta, rövanşlar ise 17 Mart’ta oynanacak

İş eşleşmeler:

  • Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)
  • Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)
  • PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)
  • Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)
  • PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)
  • Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)
  • Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)
  • Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)

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