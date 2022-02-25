Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

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İstanbul Kültür Üniversitesi Avrupa Kariyer ve İş Gücü Birimi ile Aşağı Saksonya Eyaleti ‘Deutsche Management Akademie-Aşağı Saksonya Alman Yönetim Akademisi’ (DMAN) iş birliği anlaşmasının tanıtım toplantısı üniversitenin Ataköy Yerleşkesinde gerçekleşmişti. Basın toplantısı ardından gerçekleştirilen öğrenci bilgilendirme toplantıları ise yoğun bir ilgi görüyor.