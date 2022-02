Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi yapıldı.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenen kurayla son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

Son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart’ta, rövanşlar ise 17 Mart’ta oynanacak

İş eşleşmeler:



Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)

Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)

PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)

Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)

PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)

Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)

The #UECL Round of 16 is set ✅



Which tie are you most excited for?#UECLdraw pic.twitter.com/1NXKLWuKMl — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 25, 2022

