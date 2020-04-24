Kongolu yıldız Botoka Galatasaray formasını giydi: Transfer mi oluyor?

Salgın sebebiyle oynanamayan futbol maçları sebebiyle spor basınında transfer haberleri sıklıkla yer bulmaya başladı. Bunlardan biri de Demokratik Kongo Milli Takımı'nın yıldızı Jordan Botaka'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddiası.

Kongolu yıldız Galatasaray formasını giyerek fotoğraf çektirince sosyal medyada 26 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılara transfer olacağı haberleri öne sürüldü.

Belçika'da oyuncu takip ettiği bilinen Galatasaray, son olarak geçen sezonun ortasında Luyindama'yı transfer etmişti.