SÜPER LİG

Kongolu yıldız Botoka Galatasaray formasını giydi: Transfer mi oluyor?

Salgın sebebiyle liglere verilen arada transfer söylentileri de basında geniş yer buluyor. Bunlara bir yenisi de Belçika'dan eklendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jordan Botaka, Belçika ekiplerinden St. Truiden takımının kaptanlığını yapıyor.

Jordan Botaka, Belçika ekiplerinden St. Truiden takımının kaptanlığını yapıyor.

Salgın sebebiyle oynanamayan futbol maçları sebebiyle spor basınında transfer haberleri sıklıkla yer bulmaya başladı. Bunlardan biri de Demokratik Kongo Milli Takımı'nın yıldızı Jordan Botaka'nın Galatasaray'a transfer olacağı iddiası.

Kongolu yıldız Galatasaray formasını giyerek fotoğraf çektirince sosyal medyada 26 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılara transfer olacağı haberleri öne sürüldü.

Belçika'da oyuncu takip ettiği bilinen Galatasaray, son olarak geçen sezonun ortasında Luyindama'yı transfer etmişti.

Jordan Botoka, St.Truiden takımının kaptanlığını yaparken bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 4 gol attı 5 de asist yaptı.

Botoka'nın Instagram paylaşımı.
Botoka'nın Instagram paylaşımı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Podolski futbolculuğunun yanı sıra Türkiye'de...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.