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Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1

Süper Lig'in iddialı takımlarından Konyaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor-Kasımpaşa maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor 1-1 Kasımpaşa maç özeti ve gollerini izle
Endri Çekici ile Tırpan'ın ikili mücadelesi

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip, 50. dakikada Konyaspor kalecisi İbrahim Sehic'in büyük hatası sonrası Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, bu gole 82. dakikada Guilherme ile karşılık verdi.

Uzatmalarda tansiyon yükseldi

Maçın son anlarında iki takım futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Yaşananların ardından hakem Atilla Karaoğlan, Konyaspor'dan İlhan Palut ve Calvo'ya Kasımpaşa'dan ise Fode Koita'ya sarı kartını gösterdi.

  • 1-1 sona eren maçın ardından Konyaspor puanını 20'ye, Kasımpaşa ise 14'e yükseltti.

Sehic'ten büyük hata
SPOR
Sehic'ten büyük hata

Konyaspor-Kasımpaşa maç özeti

8. dakikada ceza alanında topla buluşan Çekici'nin sert şutunda top az farka dışarıya çıktı.

28. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un ortasında Çekici'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

45. dakikada Çekici'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti.

50. dakikada kaleci Sehic’in ceza sahası içindeki pas hatası sonrası top penaltı noktası üzerinde Hajradinovic’te kaldı. Hajradinovic meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

68. dakikada savunmadan topu kapan Hadziahmetovic’in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Diof meşin yuvarlağa dokundu ancak kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

82. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Ikpeazu’nun pasıyla ceza saha içi sol çaprazında topla buluşan Guilherme’nin dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

86. dakikada sol kanatta Ben Ouanes’in ceza yayına çevirdiği topa bekletmeden vuran Hajradinovic’in şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.


Konyaspor-Kasımpaşa maç özetini izlemek için tıklayın.
Büyük hata

Büyük hata

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