Konyaspor'un serisini Gaziantep bitirdi

Bu sezon evinde yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Konyaspor'u konuk etti.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Steven Caulker, 52. dakikada Muhammet Demir ve 86. dakikada Figueiredo kaydetti.
Yeşil-beyazlıların gollerini, 7. dakikada penaltıdan Guilherme ve 72. dakikada Cikalleshi attı.
- Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Konyaspor, 26 puanda kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü ise puanını 18'e yükseltti.