Spor Konyasporun serisini Gaziantep bitirdi
FUTBOL FUTBOL

Konyaspor'un serisini Gaziantep bitirdi

Gaziantep Futbol Kulübü, sezonun formda takımlarından Konyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyasporun serisini Gaziantep bitirdi
Antepli futbolcuların gol sevinci.

Bu sezon evinde yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Konyaspor'u konuk etti.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Steven Caulker, 52. dakikada Muhammet Demir ve 86. dakikada Figueiredo kaydetti.

Yeşil-beyazlıların gollerini, 7. dakikada penaltıdan Guilherme ve 72. dakikada Cikalleshi attı.

  • Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Konyaspor, 26 puanda kaldı. Gaziantep Futbol Kulübü ise puanını 18'e yükseltti.
Tarihi galibiyet

Tarihi galibiyet

​Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 26 maçtır yenilmiyor.
Peruda 7.5 büyüklüğünde deprem

Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.
Mustafa Cengizhayatını kaybetti

Galatasaray başkanlarından Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti.
Malatya'da <br>11'ler belli oldu

Malatya'da
11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Yeni Malatya ile karşılaşıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.