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Spor

Kopenhag'ta Galatasaray maçı öncesi sakatlık açıklaması

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Kopenhag'ın maç kadrosunda 3 isim sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

20:05 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray-Kopenhag maçı yarın saat 19.45'te oynanacak.

Galatasaray-Kopenhag maçı yarın saat 19.45'te oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak.


Danimarka ekibi maç kadrosunda 3 isme sakatlıkları nedeniyle yer vermedi.


Kopenhag'ta Galatasaray maçında 3 eksik

Kopenhag, sakatlıkları bulunan David Khocholava, Nicolai Boilesen ve Andreas Cornelius'un Galatasaray maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.



#Kopenhag
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 dakika önce
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