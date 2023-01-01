Kopenhag'ta Galatasaray maçı öncesi sakatlık açıklaması

Galatasaray-Kopenhag maçı yarın saat 19.45'te oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak.
Danimarka ekibi maç kadrosunda 3 isme sakatlıkları nedeniyle yer vermedi.
Kopenhag'ta Galatasaray maçında 3 eksik
Kopenhag'ta Galatasaray maçında 3 eksik
Kopenhag, sakatlıkları bulunan David Khocholava, Nicolai Boilesen ve Andreas Cornelius'un Galatasaray maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
#Kopenhag
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 dakika önce