Körfez Gençlerbirliği U15 play-off öncesi güç depoladı

"Onlara inanıyor ve güveniyoruz" diyen Körfez GB futbol antrenörü ve doğa sporları eğitmeni Hamza Alyılmaz, "Genç sporcularımız doğada geçirdikleri gün içerisinde bol oksijen ve çeşitli aktiviteler yaparak Türkiye şampiyonası play-off müsabakaları öncesi moral ve güç depoladı. Ayrıca bugüne kadar görmedikleri hatta görüp de fark etmedikleri çeşitli bitki ve canlıları yakından inceleme, tanıma ve yeni doğa gezi ve yürüyüş rotalarını keşfetme fırsatı buldular. Play-off müsabakaları öncesinde takımımızın birlikteliği ve konsantrasyonu için önemsediğimiz bu etkinlik çok faydalı oldu. Takımımızın şampiyonadan en iyi derece ile döneceğine olan inanç ve güvencimiz tamdır. Kendilerine başarılar diliyoruz. Allah emeklerini boşa çıkarmasın" dedi.