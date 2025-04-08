Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Körfez Gençlerbirliği U15 play-off öncesi güç depoladı

Körfez Gençlerbirliği U15 play-off öncesi güç depoladı

16:198/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Körfez Gençlerbirliği U15 play-off öncesi güç depoladı
Körfez Gençlerbirliği U15 play-off öncesi güç depoladı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü futbol takımı, Türkiye Şampiyonası play-off müsabakaları öncesi moral ve güç depoladı.

Kocaeli U15 Futbol Ligi C Grubunda namağlup şampiyon olan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü futbol takımı, Türkiye Şampiyonası play-off müsabakaları öncesi moral ve motivasyon depolamak için 20 kilometrelik Çınarlıdere - Umuttepe - Çamlıbel rotasını takım antrenörü ve aynı zamanda doğa sporları eğitmeni olan Hamza Alyılmaz liderliğinde yürüyerek unutulmaz bir gün geçirdi.


"Onlara inanıyor ve güveniyoruz" diyen Körfez GB futbol antrenörü ve doğa sporları eğitmeni Hamza Alyılmaz, "Genç sporcularımız doğada geçirdikleri gün içerisinde bol oksijen ve çeşitli aktiviteler yaparak Türkiye şampiyonası play-off müsabakaları öncesi moral ve güç depoladı. Ayrıca bugüne kadar görmedikleri hatta görüp de fark etmedikleri çeşitli bitki ve canlıları yakından inceleme, tanıma ve yeni doğa gezi ve yürüyüş rotalarını keşfetme fırsatı buldular. Play-off müsabakaları öncesinde takımımızın birlikteliği ve konsantrasyonu için önemsediğimiz bu etkinlik çok faydalı oldu. Takımımızın şampiyonadan en iyi derece ile döneceğine olan inanç ve güvencimiz tamdır. Kendilerine başarılar diliyoruz. Allah emeklerini boşa çıkarmasın" dedi.

#Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü
#Türkiye Şampiyonası play-off müsabakaları
#futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ GELDİ! SGK ile oranlar değişti: Nisan ayında maaşlara yansıyacak