Kortlara damga vuran isim Novak Djokovic! Rakiplerini geride bıraktı

Çim, toprak, sert kort ayırmaksızın ulaştığı şampiyonluklarla tenis dünyasına damga vuran Sırp raket Novak Djokovic, başarılarla dolu kariyerine yeni rekorlar eklemeye devam ediyor. Yeteneği, tekniği, çok yönlülüğü, bitmek bilmeyen kondisyonu, disiplini ve mental dayanıklılığıyla kortlarda rakiplerine üstünlük kuran Djokovic, ilerleyen yaşına rağmen performansıyla yıllara meydan okuyor. Seneler boyunca girdikleri büyük rekabetle tenis kalitesini belki de bir daha hiç olmayacak kadar yukarı çeken "Büyük Üçlü"nün son temsilcisi Djokovic, Rafael Nadal ve Roger Federer'in birer rekorunu daha ele geçirmeyi başardı.





Masters turnuvalarında 414 galibiyet





Kimilerine göre tenis dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu 37 yaşındaki Djokovic, 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı ATP Masters 1000 turnuvası Miami Açık'ta final oynadı. Finalde Çek Jakub Mensik'e kaybeden Djokovic, Miami Açık'ta kazandığı karşılaşmalarla ATP Masters 1000 turnuvalarında 414 galibiyete ulaştı ve Nadal'ı geçerek en çok maç kazanan tenisçi oldu. İspanyol Nadal'ın 410 galibiyetle ikinci sırada yer aldığı listede İsviçreli Federer ise 381 galibiyetle üçüncü basamakta bulunuyor.





Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi





Djokovic, 1990'da oynanmaya başlanan Masters 1000 turnuvalarında finale kalan en yaşlı tenisçi oldu. Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale çıkan Sırp tenisçi, 37 yaş 222 günlükken bunu başaran Federer'i geçmeyi başardı.





Miami Açık'ta en çok finale kalan iki tenisçiden biri





Miami Açık'ı 6 kez (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016) kazanan Djokovic, turnuva tarihinin tek erkeklerde en çok final oynayan oyuncu rekoruna ortak oldu. Djokovic, 8. defa finale yükselerek tek erkeklerde en çok şampiyonluk rekorunu paylaştığı eski ABD'li tenisçi Andre Agassi'nin turnuvadaki en fazla final oynama rekorunu da egale etti.





Teklerde 100. zaferini hedefliyor





Tek erkeklerde 24'ü grand slam olmak üzere 99 turnuva şampiyonluğu yaşayan Djokovic, "100'ler kulübüne" girmeyi hedefliyor. Miami Açık'ta finalde kaybederek bu fırsatı kaçıran Sırp tenisçi, ABD'li Jimmy Connors (109) ve Federer'in (103) dahil olduğu ATP tekler turnuvalarında 100 şampiyonluğa ulaşan üçüncü isim olmayı amaçlıyor.





En fazla grand slam kazanan tenisçi





Tarihte 24 kezle en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi ünvanını elinde bulunduran Djokovic, 10 Avustralya Açık, 7 Wimbledon, 4 ABD Açık ve 3 Fransa Açık zaferi elde etti. Djokovic, her grand slam turnuvasını en az üçer kez kazanarak 3 defa "kariyer grand slam" yaptı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan tecrübeli tenisçi, "kariyer altın slam" yapma başarısı da gösterdi. Ayrıca 9 Masters turnuvasını en az ikişer defa kazanan Djokovic, kendisinden başka kimsenin başaramadığı "kariyer altın Masters"ı iki kez tamamladı.





Büyük turnuvaların tamamını kazanan tek tenisçi





Djokovic, tenis dünyasında büyük turnuvaların tamamını kazanan tek isim olmayı başardı. Sırp raket, ATP Finalleri, Olimpiyat Oyunları, 4 grand slam ve 9 Masters turnuvası olmak üzere tenisteki tüm organizasyonlarda şampiyonluk yaşadı.





Kariyerindeki "enler"





Djokovic, tek erkeklerde en fazla grand slam, Masters 1000 ve ATP Finalleri kazanan isim olmayı başardı. Sırp raket, kariyerinde 40 Masters 1000 turnuvası, 24 grand slam ve 7 ATP Finalleri zaferi elde etti. Tecrübeli tenisçi, 428 haftayla tek erkekler dünya sıralamasında en uzun süre zirvede yer alan isim de oldu. Novak Djokovic, tek erkeklerde en fazla şampiyonluk rekorunu elinde bulundurduğu grand slam turnuvalarında en fazla maç kazanan (382), en çok çeyrek final (61), yarı final (50) ve final (37) oynayan tenisçi olarak da tarihe geçti.





Turnuvalardan en çok para kazanan isim





Djokovic, tenis dünyasının en fazla para ödülü kazanan oyuncusu olarak göze çarpıyor. Kariyeri boyunca 1136 galibiyet, 227 mağlubiyet yaşayan Djokovic, katıldığı turnuvalardan 186 milyon 885 bin 509 dolar para ödülü kazandı. Bu alanda Nadal, 134 milyon 946 bin 100 dolar ve Federer 130 milyon 594 bin 339 dolarla Djokovic'i takip etti.



