İtalya ekibi Lazio’ya transferi için gün sayan Vedat Muriqi için İtalya’nın spor gazetesi La Gazzetta dello Sports’tan Francesco Pietrealla bir analiz yazısı yazdı. Analiz yazısında “Kosovalı Lewandowski” diye bahsedilen Vedat Muriqi’in, Lazio’nun sistemine uygun olacağı belirtildi. Pietrealla, analizinde şu ifadeleri kullandı; “26 yaşındaki Vedat Muriqi, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak. 5 yıl önce Giresunspor’daydı. Türkiye’nin 2. Lig’inde 17 gol attı. Devre arasında 2. Lig’den Rizespor’a gitti. Mücadeleyi kazandı, 8 gol attı ve takımı üst lige yükseldi. Bir sonraki sezon 17 golü vardı. Bir dönem İnter’de forma giyen teknik direktörü Okan Buruk, ‘Tüm Türkiye’nin en iyi santrforu’ demişti. Muriqi, ‘Hayalim Kosova için oynamak’ dedi ve bu hayali de gerçeğe döndü. FIFA, 2016’da Kosova’yı tanıdı ve Muriqi, ülkesi için oynamaya başladı. 23 maçta 8 gol attı. Ülkesinin en iyi golcüsü. Bu golleri her zaman ailesi ve futbol oynarken sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden babası için atıyor” ifadelerini kullandı.

‘SAVAŞÇI’ OLARAK TANIMLIYOR

Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Bernard Challandes’in, Vedat Muriqi’yi “Savaşçı” olarak tanımladığını belirten İtalyan gazeteci, “Balkanlardan gelen her oyuncu gibi! Derin yaraların, siyah beyaz kartpostalların ülkeleri... Vedat Muriqi, ölümü gördü. Bir sabah Sırp militanlar evlerini bastı ve tüm aileyi bir odaya topladı. Silahların emniyetleri kapalıydı. ‘Paralarımızı ve değerli eşyalarımızı aldılar. 2 saat içinde buradan kaçmazsak evlerimizi bombalayacaklarını söylediler. Allah tarafından korunuyorduk’ Yara izleri.. 2016’da Suriyeli çocukları gördü. Para gönderdi. ‘TV’yi açınca o görüntüleri izledim. Orada kendimi ve ailemi gördüm. Bir şeyler yapmam gerekiyordu’ dedi” değerlendirmesini yaptı.

18 MİLYON EURO ÖDENECEK

“Vedat Muriqi, Lazio’ya transfer olacak ve elinden geleni yapacak” diyen Pietrealla, “Onun için 18 milyon Euro ödenecek. Lotito döneminin en pahalı 2. transferi olacak. Correa, Hernanes, Lazzari ve Milinkovic-Savic’ten daha çok bonsevis ödenecek. Fenerbahçe formasıyla 17 gol attı. Fenerbahçe, dedesi nedeniyle onun her zaman sevdiği takımdı. Uzun, dayanıklı ve çok güçlü. Profesyonel kariyerinde 75 gol attı. Hiçbir zaman pes etmedi. Her zaman hırslı. Yine de siz hikayenin başladığı yeri düşünün. Gözleriniz ıslanacaktır. Fakat, soğandan ötürü değil” yorumunu yaptı.

İtalya’ya gidiyor

Önceki gün Kosova’nın Prizen kentinde kız kardeşinin düğününe katılan Vedat Muriqi, bugün Fenerbahçe ile vedalaştıktan sonra yarın Lazio ile sözleşme imzalamak için İtalya’ya gidecek.

Forvet belirsizliği

Fenerbahçe’de Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi forvet mevkii hazır değil. İsviçreli golcü Michael Frey performans anlamında sınıfta kaldı. Teknik heyet de 26 yaşındaki oyuncunun performansından memnun değil. Yeni transferlerden Valencia da kampa geç katıldığı için fizik kondisyon olarak henüz hazır değil. Teknik direktör Erol Bulut, Mame Thiam’ı sol kanatta kullanmak istiyor. Ancak forvet hattında yaşanan eksiklikte bu maç için Senegalli oyuncuyu forvet olarak değerlendirmesi muhtemel. Sol kanatta Ferdi Kadıoğlu’nun oynaması bekleniyor.

Limnios için girişim başladı

Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Dimitrios Limnios’u transfer etmek için PAOK ile temasa geçti. Teknik direktör Erol Bulut da 22 yaşındaki Yunan oyuncunun transfer edilmesi yönünde yönetime rapor verdi. Yunan kulübünün 1 yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki kanat oyuncusu için 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Bulut’un transfer edilmesini istediği Limnios için PAOK ile pazarlık masasına oturdu. Yunan oyuncuyu birkaç İtalya Serie A kulübünün de izlediği belirtildi. PAOK, Limnios’un 2021’de sona erecek olan sözleşmesini uzatmak 12.5 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi de eklemek istiyor.