EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Kritik maç öncesi Ferdi Kadıoğlu sürprizi! Bir ilk yaşanacak

Kritik maç öncesi Ferdi Kadıoğlu sürprizi! Bir ilk yaşanacak

13:0727/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olmuştu.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibi Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, yıldız ismin Chelsea karşısında ilk 11'de yer alabileceğini yazdı.

Brighton, 28 Eylül Cumartesi günü Premier Lig'in 6. haftasında Chelsea'ye konuk olacak. NTV Spor'un İngiliz basınından aktardığı habere göre Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk kez ilk 11'de şans verecek.


Haberde Hürzeler'in Chelsea maçı için Ferdi Kadıoğlu'nu Estupinan'ın önünde gördüğü ve formayı verebileceği belirtildi.


Ferdi Kadıoğlu bu sezon Brighton formasıyla 2 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 30 dakika süre bulurken 1 gol atma başarısı gösterdi.



#Ferdi Kadıoğlu
#Brighton
#Premier Lig

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Halkalı Güneş tutulması için geri sayım! 2024 Ekim ayı Güneş tutulması Türkiye'de görülecek mi?