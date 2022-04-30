Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Kritik maçı Altay kazandı
FUTBOL FUTBOL

Kritik maçı Altay kazandı

Süper Lig'in 35. haftasında Hatayspor sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Mücadele İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonucun ardından Altay için kümede kalma şansı devam etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kritik maçı Altay kazandı
Hatayspor-Altay

Ligin 35. haftasında düşme hattında yer alan Altay deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Altay'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Leandro Kappel kaydetti. Bu sonucun ardından İzmir ekibi için kümede kalma umutları devam etti. Siyah-beyazlılar puanını 33'e yükseltirken, Hatayspor 49 puanda kaldı.

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Altay ise kritik maçta GZT Giresunspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Kalesinde devleşti

Kalesinde devleşti

​Şampiyonluk maçında Uğurcan Çakır penaltı kurtardı.
Maçın bittiğini sanıp sahaya girdiler

Maçın bittiğini
sanıp sahaya girdiler

Şampiyonluk maçında şaşkına çeviren anlar.
Trabzonspor efsanesi geri döndü

​Trabzonspor'un golü sonrasında unutulmaz bir sevinç yaşandı.

​Trabzonsporluların koreografisi sosyal medyada gündem oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki.
1453 detayı

1453 detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda soruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.