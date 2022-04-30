Kritik maçı Altay kazandı

Ligin 35. haftasında düşme hattında yer alan Altay deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Altay'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Leandro Kappel kaydetti. Bu sonucun ardından İzmir ekibi için kümede kalma umutları devam etti. Siyah-beyazlılar puanını 33'e yükseltirken, Hatayspor 49 puanda kaldı.

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Altay ise kritik maçta GZT Giresunspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.