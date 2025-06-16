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Kubilay Kanatsızkuş Kasımpaşa'da

Kubilay Kanatsızkuş Kasımpaşa'da

13:2716/06/2025, Pazartesi
AA
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Kubilay Kanatsızkuş
Kubilay Kanatsızkuş

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, geçen sezon Göztepe forması giyen Kubilay Kanatsızkuş'u transfer ettiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2025-2026 sezonu yapılanması kapsamında Kubilay Kanatsızkuş'u 2 yıllığına kadrosuna kattı.


Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kubilay Kanatsızkuş, Kasımpaşa'mızda! Yeni transferimiz Kubilay'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.


28 yaşındaki forvet, son olarak Göztepe'de forma giymişti.

#Kasımpaşa
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