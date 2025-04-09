Kubilay Kanatsızkuş Süper Lig'deki gol hasretine son verdi

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, karşılaşmanın 48. dakikasında Halil Dervişoğlu’nun kaydettiği golle 1-0 geriye düştü. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, eşitliği sağlayabilmek için üst üste oyuncu değişikliklerine gitti. Stoilov’un oyuna sonradan dahil ettiği futbolcular arasında Kubilay Kanatsızkuş da yer aldı.