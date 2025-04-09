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Kubilay Kanatsızkuş Süper Lig'deki gol hasretine son verdi

Kubilay Kanatsızkuş Süper Lig'deki gol hasretine son verdi

11:119/04/2025, Çarşamba
DHA
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı. Göztepe'den Kubilay Kanatsızkuş attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı. Göztepe'den Kubilay Kanatsızkuş attığı gol sonrası takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe’nin, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-kırmızılı takıma 1 puanı getiren golü kaydeden Kubilay Kanatsızkuş, 3 buçuk yıllık aradan sonra Süper Lig’de gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, karşılaşmanın 48. dakikasında Halil Dervişoğlu’nun kaydettiği golle 1-0 geriye düştü. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, eşitliği sağlayabilmek için üst üste oyuncu değişikliklerine gitti. Stoilov’un oyuna sonradan dahil ettiği futbolcular arasında Kubilay Kanatsızkuş da yer aldı.


28 yaşındaki santrfor, 90. dakikada İsmail Köybaşı’nın yerine oyuna girdi ve neredeyse topla ilk buluşmasında Gaziantep FK filelerini havalandırdı. Kanatsızkuş, bu golle takımına 1 puan kazandıran isim oldu. Kubilay Kanatsızkuş, 2021-2022 sezonunda Süper Lig’de Yeni Malatyaspor forması giyerken Başakşehir’e attığı golden tam 3 buçuk yıl sonra ligde gol sevinci yaşadı.


Kubilay, o müsabakada da yedek kulübesinden gelerek 90+2. dakikada fileleri sarsmıştı.




#Kubilay Kanatsızkuş
#Trendyol Süper Lig
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