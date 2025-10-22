Yeni Şafak
La Liga'nın Miami planı suya düştü

10:2222/10/2025, Çarşamba
AA
İspanyol ekipleri Villarreal ile Barcelona arasındaki lig maçının ABD'nin Miami kentinde oynanması planı belirsizlikler nedeniyle iptal edildi.

Villarreal-Barcelona maçı Miami'de oynanmayacak.


LaLiga'dan yapılan açıklamada, "LaLiga, İspanyol futbolunun uluslararası genişlemesi için tarihi ve eşi benzeri görülmemiş bir fırsatı temsil eden bu projenin hayata geçirilemeyecek olmasından dolayı derin üzüntü duymaktadır" denildi.


Organizatör Relevent Sports ise etkinliği düzenlemek için yeterli zaman kalmadığını ve maç onaylanmadan bilet satışına başlamanın sorumsuzluk olacağını belirtti.


UEFA, kısa bir süre önce lig maçlarının yurt dışında oynamasına “istisnai” olarak onay vermişti.





