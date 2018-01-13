ASYA LİGLERİ

Landon Donovan futbola döndü

ABD Milli Takımı'nın uzun yıllar kaptanlığını yapan ve geçtiğimiz yıl kariyerine son verdiğini açıklayan Landon Donovan yeni bir transfer yaparak futbola döndü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donovan kariyerinde Premier Lig ve Bundesliga gibi dev liglerde forma giydi.

Donovan kariyerinde Premier Lig ve Bundesliga gibi dev liglerde forma giydi.

Uzun yıllar ABD Milli Takımı'nda kaptanlık yapan Landon Donovan, emeklilik kararı aldıktan sonra 3 yıl içerisinde ikinci transferini yaptı.

Futboldan kopamayan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Meksika ekiplerinden Club Leon ile sözleşme imzaladı.

  • Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı ile 57 gole imzasını atan Donovan, 3 kez de Dünya Kupası'na katıldı.

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