Landon Donovan futbola döndü

Uzun yıllar ABD Milli Takımı'nda kaptanlık yapan Landon Donovan, emeklilik kararı aldıktan sonra 3 yıl içerisinde ikinci transferini yaptı.
Futboldan kopamayan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Meksika ekiplerinden Club Leon ile sözleşme imzaladı.
- Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı ile 57 gole imzasını atan Donovan, 3 kez de Dünya Kupası'na katıldı.
¡Bienvenido Mr.@landondonovan!#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/GPuBo16T00
¡Bienvenido Mr.@landondonovan!#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/GPuBo16T00— Club León (@clubleonfc) 13 Ocak 2018
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