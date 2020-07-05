Lazio Milan maç özeti: Hakan Çalhanoğlu attı, Milan Lazio'yu dağıttı
Hakan Çalhanoğlu attı, Milan Lazio'yu dağıttı: İşte Lazio Milan maçının özeti
Seire A'da Milan şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'ya ağır bir yenilgi tattırdı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun muhteşem bir gole imza attığı mücadele, Milan'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Lazio Milan maçının özetini Yeni Şafak Spor'dan izleyebilirsiniz.
Haber MerkeziAA, Yeni Şafak
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 30. haftasında Milan, deplasmanda Lazio'yu 3-0 yendi.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya iki takım da dengeli başladı.
Hakan Çalhanoğlu 25 metreden attı
23. dakikada gelişen konuk ekip atağında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 25 metreden sağ ayağıyla yaptığı düzgün aşırtma vuruşla Milan'ı 1-0 öne geçirdi.
Ibrahimovic farkı ikiye çıkardı
33. dakikada Laziolu Radu'nun ceza sahası içinde topa elle müdahalesine penaltı çalınırken, Milan'ın İsveçli yıldız golcüsü İbrahimovic, 34. dakikada penaltı atışını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
Hakan Çalhanoğlu oyunu yarıda bıraktı
Milan'da son haftalardaki performansıyla takımı taşıyan Hakan Çalhanoğlu, 38. dakikada sakatlanarak yerini Paqueta'ya bıraktı.
Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Son sözü Rebic söyledi
Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ev sahibi Lazio gol arasa da konuk Milan, 59. dakikada Rebic ile farkı 3'e yükseltti: 3-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Milan başkent deplasmanında Lazio'yu 3-0 yendi. Bu sonuçla kırmızı-siyahlı takım, puanını 46'ya çıkartarak, 6. basamakta yer aldı. Milan, pandemi sonrasında yeniden başlayan ligde şu ana kadar oynanan 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, ligdeki çıkışını sürdürdü.
Lazio Milan maçının özeti
Lazio zirvenin 7 puan gerisinde kaldı
Şampiyonluk mücadelesi veren ve ligde ikinci sırada bulunan Lazio ise konuk ettiği Milan’a kaybederek, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Lider Juventus’un 3 puanla kapattığı haftayı, Lazio puansız geçince liderle ikinci arasındaki puan farkı da 7’ye çıktı.
Juventus’un ardından 68 puanla ikinci sırada yer alan Lazio, pandemi sonrasındaki dönemde oynadığı 4. maçında 2. mağlubiyetini yaşadı.
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