Hakan Çalhanoğlu attı, Milan Lazio'yu dağıttı: İşte Lazio Milan maçının özeti

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 30. haftasında Milan, deplasmanda Lazio'yu 3-0 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya iki takım da dengeli başladı.

Hakan Çalhanoğlu 25 metreden attı

23. dakikada gelişen konuk ekip atağında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 25 metreden sağ ayağıyla yaptığı düzgün aşırtma vuruşla Milan'ı 1-0 öne geçirdi.

Ibrahimovic farkı ikiye çıkardı

33. dakikada Laziolu Radu'nun ceza sahası içinde topa elle müdahalesine penaltı çalınırken, Milan'ın İsveçli yıldız golcüsü İbrahimovic, 34. dakikada penaltı atışını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Hakan Çalhanoğlu oyunu yarıda bıraktı

Milan'da son haftalardaki performansıyla takımı taşıyan Hakan Çalhanoğlu, 38. dakikada sakatlanarak yerini Paqueta'ya bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Son sözü Rebic söyledi

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ev sahibi Lazio gol arasa da konuk Milan, 59. dakikada Rebic ile farkı 3'e yükseltti: 3-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Milan başkent deplasmanında Lazio'yu 3-0 yendi. Bu sonuçla kırmızı-siyahlı takım, puanını 46'ya çıkartarak, 6. basamakta yer aldı. Milan, pandemi sonrasında yeniden başlayan ligde şu ana kadar oynanan 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, ligdeki çıkışını sürdürdü.

Lazio Milan maçının özeti

Lazio zirvenin 7 puan gerisinde kaldı

Şampiyonluk mücadelesi veren ve ligde ikinci sırada bulunan Lazio ise konuk ettiği Milan’a kaybederek, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Lider Juventus’un 3 puanla kapattığı haftayı, Lazio puansız geçince liderle ikinci arasındaki puan farkı da 7’ye çıktı.

Juventus’un ardından 68 puanla ikinci sırada yer alan Lazio, pandemi sonrasındaki dönemde oynadığı 4. maçında 2. mağlubiyetini yaşadı.

Juventus Torino derbisini farklı kazandı: İşte gollü maçın özeti Juventus, ligin 30. hafta açılış maçında Allianz Stadı’nda Torino'yu ağırladı. Ev sahibi ekip 3. dakikada Paulo Dybala ve 29. dakikada Juan Cuadrado'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Torino 45 6. dakikada Andrea Belotti'nin penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Juventus, 61. dakikada Cristiano Ronaldo ile farkı tekrar 2'ye çıkarırken, Torinolu oyuncu Koffi Djidji 87. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru belirledi:4-1Bu sonuçla lider Juventus puanını 75'e çıkarırken, Torino 31 puanda kaldı.Buffon rekor kırdıJuventus'un Torino'yu 4-1 yendiği karşılaşmada Buffon bir rekora imza attı. Serie A'da 648. müsabakasına çıkan İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, lig tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.Juventus Torino maç özeti