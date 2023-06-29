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Spor

Lazio'nun Torreira ısrarı devam ediyor

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Lucas Torreira'nın transferi için bastırıyor. 12 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren Galatasaray ise Uruguaylı yıldızı bırakmayı düşünmüyor.

Haber Merkezi
10:14 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Okan Buruk, Torreira'nın kalmasını istiyor.

Okan Buruk, Torreira'nın kalmasını istiyor.

Geçtiğimiz sezonu şamipyon olarak tamamlayan Galatasaray'da futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor. Victor Nelsson, Sacha Boey ve Nicolo Zaniolo'nun ardından Lucas Torreira'ya da ilgi artıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Uruguaylı futbolcuyla O yakından ilgileniyor.


Özellikle Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Uruguaylı yıldızın transfer edilmesini istiyor. İtalyan ekibi, Torreira için 12 milyon Euro teklif etti. Bu rakamı düşük bulan Galatasaray ise geri çevirdi.


Lazio vazgeçmeyecek

İtalyan ekibi, Sarri'nin ısrarları sebebiyle Galatasaray'ın kapısını çalmaya devam edecek. Milinkovic'i 40 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Lazio'nun Torreira için 20 milyon Euro bandına kadar çıkabileceği öğrenildi.


Okan Buruk'un planlarında var

Galatasaray'ın yeni sezon açılışına zamanında katılan Torreira aynı zamanda hem Türkiye hem de Avrupa'da iddialı olan teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planları arasında da yer alıyor. Geçen sezon 34 maça çıkan Torreira, şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.





#Lucas Torreira
#Galatasaray
#Lazio
29 dakika önce
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