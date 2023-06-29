Lazio'nun Torreira ısrarı devam ediyor

Geçtiğimiz sezonu şamipyon olarak tamamlayan Galatasaray'da futbolculara teklifler gelmeye devam ediyor. Victor Nelsson, Sacha Boey ve Nicolo Zaniolo'nun ardından Lucas Torreira'ya da ilgi artıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Uruguaylı futbolcuyla O yakından ilgileniyor.





Özellikle Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Uruguaylı yıldızın transfer edilmesini istiyor. İtalyan ekibi, Torreira için 12 milyon Euro teklif etti. Bu rakamı düşük bulan Galatasaray ise geri çevirdi.





Lazio vazgeçmeyecek

İtalyan ekibi, Sarri'nin ısrarları sebebiyle Galatasaray'ın kapısını çalmaya devam edecek. Milinkovic'i 40 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Lazio'nun Torreira için 20 milyon Euro bandına kadar çıkabileceği öğrenildi.





Okan Buruk'un planlarında var

Galatasaray'ın yeni sezon açılışına zamanında katılan Torreira aynı zamanda hem Türkiye hem de Avrupa'da iddialı olan teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planları arasında da yer alıyor. Geçen sezon 34 maça çıkan Torreira, şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.









🦁 Aslanlarımız, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 📸 pic.twitter.com/B4lMkMAdfo — #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) June 28, 2023







