Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk haftasında Legia Varşova'ya konuk oldu.





Polonya'da oynanan mücadeleden kırmızı-beyazlılar 1-0 galibiyetle ayrıldı. Üç puanı getiren golü 10. dakikada Anthony Musaba kaydetti.

Legia Varşova'nın 80. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.





Bu sonucun ardından Samsunspor lig aşamasına üç puanla başladı. Temsilcimiz bir sonraki maçında 23 Ekim Perşembe günü Dinamo Kiev'i konuk edecek.





LEGİA VARŞOVA - SAMSUNSPOR 11'LER

Legia Varşova: Tobiasz, Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Vinagre, Urbanski, Augustyniak, W. Urbanski, Chodyna, Stojanovic, Colak.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Coulibaly, Holse, Musaba, Mouandilmadji.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4' Ani gelişen atakta Musaba, sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez yerden sert vurdu, top kale direğinin dibinden auta çıktı.





5' Ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Colak'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.





10' Mouandilmadji, yere düşerken solundan bindiren Musaba'yı gördü. Topla birlikte hızla ceza sahasına giren Musaba çaprazdan sol ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

İKİNCİ YARI

51' Samsunspor bu dakikada gole çok yaklaştı. Kale ağzından Marius Mouandilmadji tarafından çekilen şut defans tarafından engellendi.

65' Legia Varşova takımı Rafal Augustyniak ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Rafal Augustyniak tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.

80' Legia Varşova'nın Rajovic ile 80. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

88' Mileta Rajovic önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mileta Rajovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.





LEGİA VARŞOVA - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU





LEGİA VARŞOVA - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

