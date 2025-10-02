Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçında Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek. Polonya'da saat 22.00'de başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk oluyor.
Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Pignard düdük çalacak.
Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor'da tek hedef lig aşamasın puan veya puanlarla başlamak.
Ebrima Ceesay ve Emre Kılınç sakatlıkları nedeniyle Legia Varşova maçında görev yapamayacak.