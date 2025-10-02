Yeni Şafak
Legia Varşova - Samsunspor | Canlı izle - Canlı sonuç

18:002/10/2025, Perşembe
Samsunspor
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçında Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek. Polonya'da saat 22.00'de başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk oluyor.


Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Pignard düdük çalacak.


Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor'da tek hedef lig aşamasın puan veya puanlarla başlamak.


Ebrima Ceesay ve Emre Kılınç sakatlıkları nedeniyle Legia Varşova maçında görev yapamayacak.


LEGİA VARŞOVA - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER
Legia Varşova:
Legia Varşova: Tobiasz, Pankov, Jedrzejczyk, Kapuadi, Wszolek, Kapustka, Augustyniak, Elitim, Vinagre, Bichakhchyan, Rajovic.
Samsunspor:
Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.

LEGİA VARŞOVA - SAMSUNSPOR CANLI İZLE
Legia Varşova - Samsunspor maçını canlı izlemek için


UEFA KONFERANS LİGİ 1. HAFTA SONUÇLARI
#Samsunspor
#Legia Varşova
#UEFA Konferans Ligi
