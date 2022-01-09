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Leke James Süper Lig'de siftah yaptı

Sivasspor forması giyen Leke James, Konyaspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez ligde rakip fileleri havalandırdı.

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Haber Merkezi AA
Leke James Süper Ligde siftah yaptı
Gol sevincini yayıncı kuruluş kamerası önünde yaşadı.

Sivasspor'un forvet oyuncusu Leke James, kırmızı-beyazlı ekibin deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Sivasspor formasıyla ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Leke James karşılaşmanın 66. dakikasında rakip ağlara gönderdiği golle Sivasspor'a 3 puan kazandırmayı başardı.

Sivas ekibinin sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadisiyah'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Leke James, Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada da 2 gol atarak takımını bir üst tura taşımıştı.

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