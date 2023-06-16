Letonya'da hataya yer yok

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, “Genel olarak, ortam olarak, baskı olarak rahat bir maç bekleyebilirim. Rakibimiz kendini geliştirdi. Bizim de kendimizi geliştirdiğimizi ve sahaya yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.