Letonya'da hataya yer yok

Letonya maçı teknik direktör Stefan Kuntz'un takımdaki geleceğini belirleyecek.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında bugün Letonya'ya konuk olacak. Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Tomas Bognar yönetecek.
Ekibimizde sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarılırken, diğer futbolcular da ise oynamasına engel teşkil edecek bir sakatlık bulunmuyor.
Grubun diğer maçında ise Galler ile Ermenistan aynı saatte karşılaşırken, Hırvatistan haftayı bay geçecek.
D Grubu'nda 3. maçlar öncesi Hırvatistan ve Galler 4'er puanla ilk 2 sırada yer alıyor. Deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Türkiye ise 3 puanla 3 sırada bulunuyor. Grupta birer maç oynayan Ermenistan ve Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.
EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.