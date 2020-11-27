Lewis Baker'ın attığı gol Ankaragücü maçına damga vurdu

Trabzonspor, Ankaragücü maçının 45+1. dakikasında ilk isabetli şutunda golü buldu. Ceza sahasını hemen dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker, topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu.

Baker'ın golü için maçın anlatım koltuğunda oturan Ali Ferahbot, "Baker sezonun en güzel gollerinden birini attı" ifadesini kullandı.

İlk yarı 34 kez pas yapan Baker, %100 pas isabeti ile oynadı. Baker, 15 Ekim 2016'dan (Vitesse formasıyla AZ Alkmaar'a) bu yana lig kariyerindeki ilk frikik golünü Ankaragücü filelerine gönderdi.

İşte Lewis Baker'ın attığı gole sosyal medyada verilen tepkiler;

baker n’apti oyle ya! — Sinem Ökten (@sinemokten_) November 27, 2020

Sosa atardı şimdi Baker atıyor. Böyle maçlar için böyle bir duran top ustasına sahip olmak büyük şans. — erman özgür (@ermanozgur8) November 27, 2020

Muhteşem bir frikik golü Baker’dan 👏👏 — Çağdaş Sevinç (@cagdassevinc) November 27, 2020

4 - Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım @Trabzonspor.



Anthony Nwakaeme 🎯🎯

Lewis Baker 🎯

Abdülkadir Ömür 🎯



Roket. pic.twitter.com/LVeRxBR6OV — OptaCan (@OptaCan) November 27, 2020

Baker'ın attığı son frikik golü de aynı köşeye;