SÜPER LİG

Lewis Baker'ın attığı gol Ankaragücü maçına damga vurdu

Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanında Lewis Baker'ın muhteşem frikik golüyle 1-0 öne geçti. Gol sonrasında sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.

Trabzonspor, Ankaragücü maçının 45+1. dakikasında ilk isabetli şutunda golü buldu. Ceza sahasını hemen dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker, topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu.

Baker'ın golü için maçın anlatım koltuğunda oturan Ali Ferahbot, "Baker sezonun en güzel gollerinden birini attı" ifadesini kullandı.

  • İlk yarı 34 kez pas yapan Baker, %100 pas isabeti ile oynadı. Baker, 15 Ekim 2016'dan (Vitesse formasıyla AZ Alkmaar'a) bu yana lig kariyerindeki ilk frikik golünü

    Ankaragücü filelerine gönderdi.

İşte Lewis Baker'ın attığı gole sosyal medyada verilen tepkiler;

Baker'ın attığı son frikik golü de aynı köşeye;

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