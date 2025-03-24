Liderin derbi hazırlıkları sürerken müjdeli haber geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı Kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle sahalardan bir süredir uzak kalan Ismael Jakobs da idmanda yer aldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından kenar oyunlu çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan Sarı-Kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle sahalardan bir süredir uzak kalan Ismael Jakobs da idmanda yer aldı.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.15'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.