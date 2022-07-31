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Liverpool sezona kupa ile başladı

Liverpool, Community Shield Finali'nde Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City ie karşılaştı. Kırmızılar, rakibini 3-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool sezona kupa ile başladı
Liverpool 3-1 Manchester City

Yeni sezona iddialı transferler giren iki İngiliz ekibi, Community Shield finalinde karşı karşıya geldi.

Liverpool sezonu kupa ile açtı

Leicester şehrinde King Power Stadyumu'nda oynanan final mücadelesinde Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup etti ve yeni sezona kupa ile başladı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Arnold, 83. dakikada penaltıdan Salah ve 90+4. dakikada yeni transfer Darwin Nunez kaydetti. City'nin karşılaşmadaki tek golünü ise 70. dakikada Alvarez attı.

  • Uruguaylı golcü Darwin Nunez, Liverpool ile çıktığı ilk resmi maçta ilk golünü Manchester City ağlarına attı.

Liverpool'un yeni golcü adayı Darwin Nunez ilk resmi maç golünü Manchester City kalesine gönderdi⚽️Liverpool'un kupanın sahibi🏆 pic.twitter.com/x201SgMnJh

Erling Haaland, 90+7'de inanılmazı başardı🥶 pic.twitter.com/9xdNzUvjg3

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