Liverpool'dan Muhammed Salah kararı: Inter maçı öncesi açıklandı

Salah, "Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi! Liverpool'dan ayrılmak istiyorum." şeklinde konuşmuştu.