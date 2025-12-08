Liverpool'dan Muhammed Salah kararı: Inter maçı öncesi açıklandı

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Muhammed Salah krizi sürüyor. Leeds maçı sonrası Arne Slot ile sorun yaşadığını açıklayan Mısırlı yıldız, forma giymek istemediğini açıklamıştı. Liverpool, Inter maçı öncesi Salah için kararını verdi.
Liverpool’da Muhamed Salah krizi büyüyor. Ligde oynanan Leeds United maçının ardından teknik direktör Arne Slot ile sorun yaşadığını açıklayan Mısırlı yıldız, forma giymek istemediğini duyurmuştu.
Salah, "Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum. Arne Slot ile aram iyiydi, bir anda ilişkimiz bozuldu, nedenini bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Kulüp bana yaz boyunca birçok vaatte bulundu, ancak şu ana kadar hiçbiri yerine getirilmedi! Liverpool'dan ayrılmak istiyorum." şeklinde konuşmuştu.
Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Inter maçı öncesi Liverpool yönetimine çevrilmişti. Kırmızılılar, Salah’ı Inter karşılaşmasının kadrosuna dahil etmeme kararı aldı.
Inter maçı kadrosunda yer almaması, Salah’ın Liverpool’daki geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. Ada basınındaki haberlere göre, yıldız futbolcunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimali bir hayli yüksek.
33 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Bu sezon toplamda 19 karşılaşmaya çıkarken 5 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.