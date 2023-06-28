Lucas Torreira Avrupa'da gözde

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, bir yandan iyi bir kadro kurmak isterken, diğer yandan elindeki kıymetli oyuncuları tutmaya çalışıyor. Ancak performansıyla ön plana çıkan isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.





Bu isimlerin başında ise Lucas Torreira geliyor. Uruguaylı yıldız, Avrupa devlerinin radarında. Torreira'ya yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Daha önce Milan'ın girişimlerde bulunduğu 27 yaşındaki yıldız için bu kez de Lazio devreye girdi. Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, önümüzdeki günlerde İtalyan ekibiyle bir görüşme yapacağını açıkladı.





Beklenti 18 milyon euro

Sarı-kırmızılılar, Torreira'yı takımda tutmak istiyor. Sezon başında 6 milyon Euro'ya Arsenal'den transfer edilen yıldız isme 17-18 milyon Euro civarında bir teklif gelmediği sürece transfere izin verilmeyecek. Uruguaylı orta saha oyuncusunun, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Torreira geçtiğimiz sezon, 34 maça çıkarken, 1 asist yaptı.





Diğer yandan Galatasaray'ın Leandro Paredes transferinde ise, dış basında çıkan haberlerin aksine bazı pürüzler bulunuyor. Yönetim, Paris Saint-Germain'de kalmak istediğini açıklayan 28 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Paredes'in kariyerine Türkiye'de devam etmesi halinde yıllık 4 milyon Euro'nun üzerinde maaş beklentisinde olduğu öğrenildi.







