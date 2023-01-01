Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu

En son Dünya Kupası'nda Uruguay milli takımıyla gördüğümüz Luis Suarez, 35 yaşında Gremio'ya transfer oldu.

Uruguaylı forvet, Brezilya ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalarken Gremio transferi, "Uruguay tarihinin en büyük forvetlerinden biri, zafer yolculuğuna devam etmek için Tricolor'a geldi, artık bizim formamızı giyecek! Golcü, şampiyon, kupa koleksiyoncusu ve dövüşçü! Hoş geldin Luisito!" cümleleriyle açıkladı.

Gremio, Luis Suarez'i kadrosuna kattı. pic.twitter.com/Pszb65bZcp — SPOR (@yenisafakspor) January 1, 2023

Luis Suarez ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu güzel meydan okuma için hazırlandım. Bir an önce formayı giymek ve eğlenmek için can atıyorum" ifadelerini kullandı.

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Uruguay milli takımıyla son Dünya Kupası'nda da boy gösteren tecrübeli golcü, 2 maçta süre almış ve 1 asist yapmıştı.

Uruguaylı forvet, futbola başladığı ve son olarak formasını giydiği ülkesinin takımı Nacional'de 16 maçta 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.