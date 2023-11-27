MAÇ SONUCU | Başakşehir-Pendikspor: 4-1

Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Pendikspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin 12. dakikasında perdeyi Mehdi Abeid açarken, 36. dakikada Erencan Yardımcı skoru eşitledi. Devre arasına 1-1’lik eşitlikle girilirken, ikinci yarının 49. dakikada Joao Figueiredo Başakşehir’i öne geçirdi. 59. dakikada Lucas Lima’nın golüyle rahatlayan turuncu-lacivertlilerde Krzysztof Piatek 63. dakikada attığı golle skoru tayin etti. Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, 4 maç aradan sonra galip gelirken, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol kaydetti.