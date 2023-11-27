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Spor

MAÇ SONUCU | Başakşehir-Pendikspor: 4-1

Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Pendikspor’u 4-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, 4 maç aradan sonra galip gelirken, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atmayı başardı.

Yeni Şafak
23:20 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Başakşehirli futbolcuların gol sevinci.

Başakşehirli futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Pendikspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin 12. dakikasında perdeyi Mehdi Abeid açarken, 36. dakikada Erencan Yardımcı skoru eşitledi. Devre arasına 1-1’lik eşitlikle girilirken, ikinci yarının 49. dakikada Joao Figueiredo Başakşehir’i öne geçirdi. 59. dakikada Lucas Lima’nın golüyle rahatlayan turuncu-lacivertlilerde Krzysztof Piatek 63. dakikada attığı golle skoru tayin etti. Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, 4 maç aradan sonra galip gelirken, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol kaydetti.

Öte yandan Mehdi Abeid bu sezon 2. kez 11 başladığı mücadelede ilk kez skor katkısı yaparken, Pendikspor karşısında mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Piatek’ten son 3 iç saha maçında 3 gol

İstanbul ekibinin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek, Süper Lig’de oynadığı son 3 maçta 3 gollük katkı sağladı. 28 yaşındaki santrfor, Ankaragücü’ne 2 gol atarken, Pendikspor karşısında da takımın 4. golünü kaydetti.



#Başakşehir
#Pendikspor
#Süper Lig
36 dakika önce
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