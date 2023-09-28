MAÇ SONUCU | Fenerbahçe-Rams Başakşehir : 4-0

Taraftarının da desteğini arkasına alarak maça hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, 5. dakikada Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti. Bir korner organizasyonu esnasında rakibinden seken topa yarım vole ile vuran Djiku, fileleri havalandırdı.

Rakibinin sol kanadına baskı yaparak topu kazanmayı hedefleyen sarı lacivertliler bu planda başarılı olurken, 10. dakikada skoru 2-0’a getirdi. İrfan Can’ın sol kanattan ortasında Tadic’in içeri çevirdiği topa dokunan Duarte topu kendi ağlarına gönderdi.

Başakşehir’in geriden oyun kurarken sol tarafta sıkıntı yaşadığını analiz eden İsmail Kartal, sürekli oyuncularının baskıyı doğru yönlendirerek rakibini zor durumda bırakmasını istedi. Yine rakibinin sol bölgesinden kaptığı topla pozisyona giren Fenerbahçe’de Szymanski ceza sahası dışından attığı şutla 20. dakikada farkı 3’e çıkardı.

Orta saha ve hücumda yumuşak kalan Başakşehir, 30. dakikada iki oyuncu değişikliği yaparak hem Fenerbahçe’nin savunma arkasında bıraktığı boşlukları değerlendirmek istedi hem de takıma direnç katmayı hedefledi.