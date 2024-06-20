MAÇ SONUCU | İskoçya-İsviçre: 1-1

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ikinci haftasında A Grubu'nda İskoçya ile İsviçre, Köln şehrindeki Cologne Stadyumu'nda karşıya geldi. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın düdük çaldığı müsabakanın 13. dakikasında Scott McTominay'ın golüyle İskoçya 1-0 öne geçti. 26. dakikada İskoçya defansının hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Xherdan Shaqiri'nin sert şutunda İsviçre eşitliği yakaladı. İki takım soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1 sona erdi.