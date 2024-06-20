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Spor

MAÇ SONUCU | İskoçya-İsviçre: 1-1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında İsviçre, İskoçya ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni Şafak
00:01 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İskoçya-İsviçre / EURO 2024
İskoçya-İsviçre / EURO 2024

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ikinci haftasında A Grubu'nda İskoçya ile İsviçre, Köln şehrindeki Cologne Stadyumu'nda karşıya geldi. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın düdük çaldığı müsabakanın 13. dakikasında Scott McTominay'ın golüyle İskoçya 1-0 öne geçti. 26. dakikada İskoçya defansının hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Xherdan Shaqiri'nin sert şutunda İsviçre eşitliği yakaladı. İki takım soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1 sona erdi.


EURO 2024'te yarının programı şöyle;
B Grubu
  • 22.00 İspanya – İtalya
C Grubu
  • 16.00 Slovenya – Sırbistan
  • 19.00 Danimarka – İngiltere
#İskoçya
#İsviçre
#EURO2024
31 dakika önce
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