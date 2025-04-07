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Mahrumlarspor farklı kazandı

Mahrumlarspor farklı kazandı

16:307/04/2025, Pazartesi
IHA
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Mahrumlarspor farklı kazandı
Mahrumlarspor farklı kazandı

Kayseri 2.Amatör Küme B Grubu lideri Mahrumlarspor ligin 4.haftasında oynadığı maçta rakibi Talas İdman Yurdu’nu 5-1 mağlup etti.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: M. Emin Vural, Göktürk Seven, Fatma Kaya

Mahrumlarspor: Önder Yıldız, Rıdvan Dökmeci, Memduh Çiftçi, Emin Sezer, Enbiya Kurtuluş, (Abdürrahim Çopur dk.63), Hüseyin Saltık, (Atakan Demirezen dk.46), Okan Uçar, Emre Yolcu, Duğhan Orhan Taştan, Emre Karakaya, Sametcan Sayan dk.63), Ünal Narinç, (Aykut Yıldız dk.46)

Talas İdman Yurdu: Kamil Ateş, M.Can Aktaş, (Emre Baş dk.71), Alaattin Sayın, (Sefa Coşkun dk.70), Ömer, Efe Fındık, (Şerafettin Sevim dk.29), Nazım Can Yıldırım, Umut İzzet Yılmaz, Mertcan Atay, Mesut Aktaş, Alihan Soyak, Emirhan Şükrü, (H. Hüseyin Yılmaz dk.46)

Goler: Okan Uçar (dk. 9 ve 43), Emre Yolcu (dk.12), Enbiya Kurtuluş (dk.14), Duğhan Orhan Taştan (dk.56) (Mahrumlarspor), Şerafettin Sevim (dk.54) (Talas İdman Yurdu)

#Kayseri 2.Amatör Küme B Grubu
#Mahrumlarspor
#Talas İdman Yurdu

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