Mahrumlarspor farklı kazandı

Kayseri 2.Amatör Küme B Grubu lideri Mahrumlarspor ligin 4.haftasında oynadığı maçta rakibi Talas İdman Yurdu’nu 5-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: M. Emin Vural, Göktürk Seven, Fatma Kaya
Mahrumlarspor: Önder Yıldız, Rıdvan Dökmeci, Memduh Çiftçi, Emin Sezer, Enbiya Kurtuluş, (Abdürrahim Çopur dk.63), Hüseyin Saltık, (Atakan Demirezen dk.46), Okan Uçar, Emre Yolcu, Duğhan Orhan Taştan, Emre Karakaya, Sametcan Sayan dk.63), Ünal Narinç, (Aykut Yıldız dk.46)
Talas İdman Yurdu: Kamil Ateş, M.Can Aktaş, (Emre Baş dk.71), Alaattin Sayın, (Sefa Coşkun dk.70), Ömer, Efe Fındık, (Şerafettin Sevim dk.29), Nazım Can Yıldırım, Umut İzzet Yılmaz, Mertcan Atay, Mesut Aktaş, Alihan Soyak, Emirhan Şükrü, (H. Hüseyin Yılmaz dk.46)
Goler: Okan Uçar (dk. 9 ve 43), Emre Yolcu (dk.12), Enbiya Kurtuluş (dk.14), Duğhan Orhan Taştan (dk.56) (Mahrumlarspor), Şerafettin Sevim (dk.54) (Talas İdman Yurdu)