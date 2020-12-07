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Makedonya'yı sallayan Türk: Takımı yenilgi yüzü görmedi, hedefi Devler Ligi

Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde mücadele eden FC Shkupi'de ikinci dönemini geçiren Türk teknik direktör Ümit Karan, aldığı başarılı sonuçlarla zirve iddiasını sürdürüyor.

Haber Merkezi AA
Shkupi, ülkedeki futbolun en üst seviyesi olan Makedonya Birinci Futbol Ligi'nde oynuyor.

Shkupi, ülkedeki futbolun en üst seviyesi olan Makedonya Birinci Futbol Ligi'nde oynuyor.

Sezonun ilk 7 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Shkupi, Ümit Karan'ın takımın başına geçmesinin ardından yenilgi yüzü görmedi.

Shkupi, 15. haftası geride kalan 12 takımlı ligde, 33 puanlı lider Shkendiya'nın ardından 31 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Teknik direktör Ümit Karan yaptığı açıklamada, geçen sezon sonuncu sırada aldığı takımıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ter döktüklerini hatırlattı.

Genç ve dinamik bir kadroya sahip olduklarını belirten Karan, takımının başına geçtiği günden bu yana mağlup olmadıklarını dile getirdi.

Ümit Karan'ın futbolcularla yakın ilişkileri dikkati çekiyor.
Ümit Karan'ın futbolcularla yakın ilişkileri dikkati çekiyor.

"Hedefim bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde görmek"


Şampiyon olmayı hedeflediklerini belirten Karan, "Hayalimi yarıda bırakmıştım, tamamlamak için 8 hafta önce FC Shkupi'ye geldim. Sonuç itibarıyla ülkemizi temsil ediyorum burada. 8 haftada 3 beraberlik alırken, 5 maçtan galip ayrıldık. Hedefim bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde görmek" dedi.

Ümit Karan'ın takımdaki gol silahı Dembo Darboe.
Ümit Karan'ın takımdaki gol silahı Dembo Darboe.

Takımı hücum ağırlıklı oynatıyor

Ümit Karan, futbolun en güzel yanının gol olduğunu vurguladı.

Teknik adam olarak, hücum taktiğini sevdiğini anlatan Karan, şöyle konuştu:

  • "Gol olmayınca canım sıkılıyor. Futbol gol demek. Görüyorum ki hücum futbolu meyvelerini veriyor. 22 yaşında bir futbolcum var, Dembo Darboe. 15 maçta 15 golle yıldızlaştı. Başarı elde edince farklı takımlardan da teknik direktörlük teklifleri geliyor fakat kimseyi yarı yolda bırakmadım, bırakmam. İstikamet Şampiyonlar Ligi. Fakat tabii pandemisiz futbolu özledik. İnşallah tüm dünyada bu hastalık bir an evvel son bulur ve taraftarların olduğu, coşkunun olduğu maçlar izleriz. Futbol 22 kişi değil, seyirciyle 23 aslında. Eksik çıkıyoruz sahalara. Her ne olursa olsun takımını destekleyen, yanında duran tüm dünya insanlarına teşekkür ediyorum."

Ümit Karan, başarısıyla Makedonya'da adından söz ettiriyor.
Ümit Karan, başarısıyla Makedonya'da adından söz ettiriyor.

Ümit Karan: Futbol hayatımı 'FETÖ' bitirdi
Ümit Karan: Futbol hayatımı 'FETÖ' bitirdi

Eski futbolcu Ümit Karan, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu...Futbolu bırakma sebebinin FETÖ olduğunu açıklayan Karan, 'ben 34-35 yaşında futbolu bıraktım. Neden bırakayım ki. Görüştüğüm kulüplerle anlaşmak üzereyken hep bir olumsuzluk yaşatıldı ve transferim gerçekleşmedi' dedi. Karan, Fethullahçı Terör Örgütü'ne biat etmediği için kendisinin bitirilmeye çalışıldığını ifade ederken Galatasaray'da oynadığı dönemde Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlılığıyla bilinen Hakan Şükür'le yaşadığı sıkıntıları da anlattı.İşte Ümit Karan'ın FETÖ ile ilgili A Spor'a verdiği özel röportaj; Video: Ümit Karan: Futbol hayatımı FETÖ bitirdi FETÖ'cü Kanter'in paylaşımına büyük tepki

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