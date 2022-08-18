Malmö'nün yıldızı Zeidan Sivasspor maçında hayran bıraktı

Malmö'nün 24 yaşındaki futbolcusu Moustafa Zeidan, Sivasspor ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında izleyenleri hayran bıraktı.

Attığı gol ve sergilediği oyunla dikkatleri üzerine çeken Zeidan sosyal medyada merak konusu haline geldi. Sezon başında İsveç'in Sirus takımından Malmö'ye transfer olan oyuncu Filistinli göçmen bir ailenin çocuğu.

24 yaşındaki futbolcu 2014 yılında Aston Villa'nın altyapısında idmanlara çıkmıştı. İngiltere'de tutunamayan Zeidan 2016'da İsveç'e dönmüş ve futbol kariyeri burada şekillenmeye başlamıştı. Syrianska FC, Brommapojkarna, IK Frej Täby, J-Södra IF ve Sirius'un formalarını giyen oyuncu son olarak Malmö'nün yolunu tuttu.

Zeidan, devam eden İsveç liginde 12 maçta 3 gol attı 8 de asist yapma başarısı gösterdi.