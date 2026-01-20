Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Manchester City Norveç’te dağıldı: Bodo/Glimt’ten tarihi 3-1'lik galibiyet

Manchester City Norveç’te dağıldı: Bodo/Glimt’ten tarihi 3-1'lik galibiyet

23:4420/01/2026, Salı
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Manchester City Norveç’te dağıldı: Bodo/Glimt’ten tarihi 3-1'lik galibiyet
Manchester City Norveç’te dağıldı: Bodo/Glimt’ten tarihi 3-1'lik galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Manchester City deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına 3-1 mağlup oldu.

Bodo/Glimt, ligde gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak Manchester City karşısında 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh, 58. dakikada Jens Hauge'ın golleriyle turnuva tarihindeki ilk galibiyetine uzandı.

Manchester ekibinin tek golünü 60. dakikada Rayan Cherki atarken 62. dakikada kırmızı kart gören Rodri, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Manchester City, 2026 yılında oynadığı 7 maçtan sadece 2'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Manchester United, Arsenal ve Tottenham ile karşılaşan Bodo/Glimt, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı ilk galibiyetini Manchester City karşısında aldı.

Bu sonucun ardından ligde Manchester City 13 puanda kalırken, Bodo/Glimt puanını 6 yaptı.

#Bodo/Glimt
#Manchester City
#UEFA Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS 10 bin öğretmen ataması: Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar için sonuçlar ne zaman açıklanacak?