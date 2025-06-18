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Manchester City Wydad'ı rahat yendi: Üç puanla başladı

Manchester City Wydad'ı rahat yendi: Üç puanla başladı

21:2018/06/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Manchester City'in gol sevinci.
Manchester City'in gol sevinci.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Manchester City rakibi Wydad'ı 2-0 mağlup etti ve üç puanla başladı. City'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Phil Foden ve 42. dakikada Jeremy Doku attı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester City, Fas ekibi Wydad'ı 2-0 mağlup etti.


ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan G Grubu ilk maçında Manchester City ile Vydad karşılaştı.


Müsabakada Manchester City'nin gollerini 2. dakikada Phil Foden ve 42. dakikada Jeremy Doku kaydetti.


İngiliz ekibinde Rico Lewis, 88. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.






#Manchester City
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