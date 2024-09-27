Manchester City'e kötü haber! Guardiola açıkladı

İngiliz ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, iki oyuncusunun sakatlık nedeniyle Newcastle United karşılaşmasında forma giyemeyeceğini duyurdu.
İngiltere Premier Lig'de yarın Newcastle United deplasmanına çıkacak olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola 2 kötü haber verdi.
Guardiola Rodri'nin bu sabah operasyon geçirdiğini ve oyuncunun sezonu kapattığını duyurdu.
53 yaşındaki teknik adam, sakatlığı süren Kevin De Bruyne'nin de yarınki Newcastle United maçını kaçıracağını bildirdi. Guardiola, Belçikalı yıldızın milli ara öncesi takıma dönebileceğini aktardı.