Manchester City Guardiola sonrası onu getiriyor: Anlaşma açıklandı

10:33 19/05/2026, Salı
Manchester City'de yeni dönem başlıyor.
Sezon sonu Pep Guardiola ile yollarını ayıracak olan Manchester City, yeni teknik direktörüyle üç yıllık anlaşma sağladı.

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'i çalıştıran İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile yollar ayrılacak. İngiliz devi, 9 yıldır takımın başında yer alan Guardiola'nın yerine getireceği ismi belirledi.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre, son olarak Chelsea'yi çalıştıran İtalyan teknik direktör Enzo Maresca, Manchester City ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

46 yaşındaki Maresca, daha önce Manchester City altyapısında ve teknik ekibinde görev almıştı. Enzo Maresca'nın kariyerinde 1 UEFA Konferans Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 1 İngiltere Championship kupası bulunuyor.




#Manchester City
#Pep Guardiola
#Enzo Maresca
