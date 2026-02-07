Manchester United, Premier Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Tottenham’ı 2-0 mağlup etti ve Carrick yönetiminde 4'te 4 yapmayı başardı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Premier Lig’in 25. haftasında Old Trafford’da sahne alan Manchester United, 10 kişi kalan Tottenham’ı mağlup ederek Carrick yönetiminde 4'te 4 yaptı.
Kırmızı Şeytanlar, rakibini 2-0’lık skorla geçerken üç puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmanın kilidini 38. dakikada Bryan Mbeumo açtı. İlk yarıyı önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda kontrolü elden bırakmadı.
Tottenham’da Cristian Romero’nun 29. dakikada gördüğü kırmızı kart ise maçın kırılma anı oldu.
Manchester United, maçın son bölümünde baskısını artırırken, 81. dakikada Bruno Fernandes’in golüyle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleyi noktalamayı başardı.
Bu sonuçla Manchester United puanını 44’e yükselterek üst sıralardaki takibini sürdürdü. Tottenham ise 29 puanda kalarak haftayı puansız kapattı.