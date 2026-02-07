Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Manchester United seriye bağladı: Tottenham’ı da devirdiler (ÖZET)

Manchester United seriye bağladı: Tottenham’ı da devirdiler (ÖZET)

17:587/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Manchester Unitedlı futbolcuların gol sevinci.
Manchester Unitedlı futbolcuların gol sevinci.

Manchester United, Premier Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Tottenham’ı 2-0 mağlup etti ve Carrick yönetiminde 4'te 4 yapmayı başardı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Premier Lig’in 25. haftasında Old Trafford’da sahne alan Manchester United, 10 kişi kalan Tottenham’ı mağlup ederek Carrick yönetiminde 4'te 4 yaptı.

Kırmızı Şeytanlar, rakibini 2-0’lık skorla geçerken üç puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın kilidini 38. dakikada Bryan Mbeumo açtı. İlk yarıyı önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda kontrolü elden bırakmadı.

Tottenham’da Cristian Romero’nun 29. dakikada gördüğü kırmızı kart ise maçın kırılma anı oldu.

Manchester United, maçın son bölümünde baskısını artırırken, 81. dakikada Bruno Fernandes’in golüyle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleyi noktalamayı başardı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 44’e yükselterek üst sıralardaki takibini sürdürdü. Tottenham ise 29 puanda kalarak haftayı puansız kapattı.


MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇ ÖZETİ
Manchester United - Tottenham maçının özetini izlemek için



#İngiltere Premier Lig
#Manchester United
#Tottenham
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara, İstanbul ve İzmir tarihi açıklandı mı?