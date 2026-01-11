FA Cup’ta yer yerinden oynadı! 6. Lig takımı Premier Lig devini eledi

İngiltere'de futbol hiyerarşisinin en alt basamaklarından gelen Macclesfield FC, milyonlarca sterlinlik kadroya sahip Crystal Palace’ı kupanın dışına itti. Maçın son anlarında gelen o inanılmaz gol, stadyumu adeta yıktı.
İngiltere futbolunun efsanevi kupası FA Cup, yine mucizelere sahne oldu.
National League North'ta (6. seviye) mücadele eden Macclesfield FC, FA Cup şampiyonu ve Premier Lig devi Crystal Palace'ı deplasmanda 2-1 yenerek tarihe geçti.
Maç, 10 Ocak 2026'da Macclesfield'ın evi Moss Rose (Leasing.com Stadium) stadyumunda oynandı.
Kapasitesi sadece 5.300 olan küçük bir stadyum, binlerce taraftarla dolup taştı ve final düdüğüyle birlikte saha istilası yaşandı.
Bu, 117 yıldır ilk kez bir non-league (amatör seviye) takımın FA Cup şampiyonunu elemesi oldu. İronik şekilde, son kez bunu yapan da 1908-09'da Crystal Palace'ın kendisiydi (Wolves'a karşı).