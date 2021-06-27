Manchester United, Arsenal ve Everton Merih Demiral'ın peşinde

EURO 2020'de istediği performansı gösteremeyen A Milli Takımımız, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti. Fakat milli oyuncularımızın isimleri, Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor.
İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Arsenal, Manchester United ve Everton, Juventus forması giyen Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin milli oyuncu için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediği iddia edilirken, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
Everton bekleme kararı aldı
The Sun'ın haberine göre de Everton, mart ayında Merih Demiral için 30 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Fakat Everton'ın şu an için Merih'e resmi bir teklif yapmayacağı ve menajer konusunu hallettikten sonra transferlere yoğunlaşacağı iddia edildi.
- 5 Temmuz 2019 yılında Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Merih Demiral, bu sezon 24 maçta 1 asist kaydetti.
EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'da Merih Demiral, İsviçre maçı sonrası verdiği röportajda Ersin Düzen'e gönderme yaparak, "Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım" dedi.#EURO2020 #TUR
EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'da Merih Demiral, İsviçre maçı sonrası verdiği röportajda Ersin Düzen'e gönderme yaparak, "Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım" dedi.#EURO2020 #TUR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 20, 2021