Manchester United, Arsenal ve Everton Merih Demiral'ın peşinde

Transfermarkt verilerine göre Merih Demiral'ın güncel bonservis bedeli 28 milyon euro.

EURO 2020'de istediği performansı gösteremeyen A Milli Takımımız, turnuvaya grup aşamasında veda etmişti. Fakat milli oyuncularımızın isimleri, Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor.

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Arsenal, Manchester United ve Everton, Juventus forması giyen Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin milli oyuncu için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediği iddia edilirken, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Everton bekleme kararı aldı

The Sun'ın haberine göre de Everton, mart ayında Merih Demiral için 30 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Fakat Everton'ın şu an için Merih'e resmi bir teklif yapmayacağı ve menajer konusunu hallettikten sonra transferlere yoğunlaşacağı iddia edildi.

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5 Temmuz 2019 yılında Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Merih Demiral, bu sezon 24 maçta 1 asist kaydetti.

The Sun'da yer alan Merih Demiral haberi