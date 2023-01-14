ÖZET | Manchester United - Manchester City: 2-1

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester derbisinde gülen taraf United oldu. Manchester United'ın evinde oynanan karşılaşmayı, United 2-1 kazandı. City öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
Manchester United'a 4 dakika yetti
Manchester City'nin golünü 60. dakikada Jack Grealish kaydetti. United'a galibiyeti getiren golleri ise 78. dakikada Bruno Fernandes ve 82. dakikada Marcus Rashford attı.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, 3 maç sonra kaybetti. Manchester United ise galibiyet serisini 5 maça çıkardı. City 39 puanda kalırken, United ise 38 puana yükseldi.
Manchester United-Manchester City: 0-1
⚽ Grealish, oyuna girdikten 3 dakika sonra takımını öne geçirdi! #PL pic.twitter.com/eEDncaYlB3
⚽ Grealish, oyuna girdikten 3 dakika sonra takımını öne geçirdi! #PL pic.twitter.com/eEDncaYlB3— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 14, 2023
Manchester United-Manchester City: 1-1
🔥 Manchester United, Bruno Fernandes ile eşitliği yakaladı! #PL pic.twitter.com/E1K9BbaqAB
🔥 Manchester United, Bruno Fernandes ile eşitliği yakaladı! #PL pic.twitter.com/E1K9BbaqAB— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 14, 2023
Manchester United-Manchester City: 2-1
💫 Marcus Rashford'ın golüyle, derbide Manchester United öne geçiyor! #PL pic.twitter.com/3VAmy6P2B7
💫 Marcus Rashford'ın golüyle, derbide Manchester United öne geçiyor! #PL pic.twitter.com/3VAmy6P2B7— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 14, 2023
Manchester United-Manchester City maç özeti
Manchester United-Manchester City maçının özetini izlemek için tıklayınız.