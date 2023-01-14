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ÖZET | Manchester United - Manchester City: 2-1

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United sahasında Manchester City'yi 2-1 mağlup etti. Manchester City deplasmanda 1-0 öne geçmesine rağmen, Manchester United 78 ve 82. dakikalarda attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Manchester City, 3 maç sonra kaybetti. Manchester United ise galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Manchester United-Manchester City maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester United-Manchester City 2-1 maç özeti izle
Manchester United - Manchester City: 2-1

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester derbisinde gülen taraf United oldu. Manchester United'ın evinde oynanan karşılaşmayı, United 2-1 kazandı. City öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Manchester United'a 4 dakika yetti

Manchester City'nin golünü 60. dakikada Jack Grealish kaydetti. United'a galibiyeti getiren golleri ise 78. dakikada Bruno Fernandes ve 82. dakikada Marcus Rashford attı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, 3 maç sonra kaybetti. Manchester United ise galibiyet serisini 5 maça çıkardı. City 39 puanda kalırken, United ise 38 puana yükseldi.

Manchester United-Manchester City: 0-1

Manchester United-Manchester City: 1-1

Manchester United-Manchester City: 2-1

Manchester United-Manchester City maç özeti

Manchester United-Manchester City maçının özetini izlemek için tıklayınız.
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