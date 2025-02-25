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Manchester United personel kantinini kapatıyor

Manchester United personel kantinini kapatıyor

11:5925/02/2025, Salı
AA
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Old Trafford Stadyumu
Old Trafford Stadyumu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da mali sıkıntılar nedeniyle alınan tasarruf tedbirleri kapsamında, Old Trafford Stadı'ndaki personele sadece meyve, antrenman tesislerinde ise futbolcular haricindeki çalışanlara yalnızca çorba ve sandviç servis edileceği duyuruldu.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan INEOS'un sahibi Jim Ratcliffe, tasarruf tedbirlerinin genişletilmesiyle Old Trafford Stadı'ndaki personel kantininin kapatılacağını ve çalışanlara yalnızca meyve servisi yapılacağını duyurdu.


Old Trafford'da çalışanlara ücretsiz sıcak yemek ve çay-kahve servisi sunan, 11.30-13.30 saatleri arasında hizmet veren personel kantininin hafta sonunda kapanması bekleniyor.


Takımın antrenman tesislerindeki ücretsiz öğle yemeği hizmetinin yalnızca futbolculara sunulacağı, diğer çalışanlara ise yalnızca çorba ve sandviç verileceği duyuruldu.


12 Şubat'ta yapılan açıklamada, kulübün son üç yılda 300 milyon sterlinden fazla zarar etmesinin ardından 200 çalışanı işten çıkarmayı planladığı duyurulmuştu. Haberde, Manchester United'ın geçen sonbaharda 250 çalışanını işten çıkardığı hatırlatıldı.







#Premier Lig
#Manchester United
#Old Trafford

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