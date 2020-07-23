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Manchester United West Ham United maç özeti ve golleri

Manchester United-West Ham yenişemedi, Greenwood attığı golle tarihe geçti

Premier Lig'de Manchester United, sahasında konuk ettiği West Ham United ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla West Ham, ligde kalmayı garantiledi. Ev sahibi ekibinin 18 yaşındaki oyuncusu Mason Greenwood attığı golle tarihe geçti. Manchester United-West Ham United maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Mason Greenwood'un gol vuruşu

Mason Greenwood'un gol vuruşu

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.

Ligde kalma mücadelesi veren West Ham United, Michail Antonio'nun 45+2. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıya hızlı futbolla başlayan Manchester United 51. dakikada Mason Greenwood'un attığı golle eşitliği sağladı, maç 1-1 tamamlandı.

Greenwood tarihe geçti

Beraberlik golünü atan Greenwood,18 yaşında Premier Lig'de 10+ gol atan ilk Manchester United oyuncusu oldu.

Manchester United bu skorla puanını 63'e yükselterek ligde 3. sırada yer aldı.

West Ham United, Manchester United deplasmanından aldığı 1 puanla son haftasına girilen Premier Lig'de kalmayı garantiledi.

West Ham United-Manchester United maç özeti için tıklayın


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