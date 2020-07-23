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Liverpool Chelsea maç özeti ve golleri

Premier Lig'de 8 gollü çılgın maç: İşte Liverpool-Chelsea maçının özeti

Liverpool, evinde konuk ettiği Chelsea'yi 5-3 mağlup etti. İzleyenlerin gole doyduğu maç büyük bir heyecana sahne olurken, Kırmızılar maç sonu şampiyonluk kupasını kaldırdı. Liverpool-Chelsea maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Karşılaşmadaki gol perdesini Keita açtı.

Karşılaşmadaki gol perdesini Keita açtı.

Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Chelsea'yle karşılaştı.

Ev sahibi takım 23'üncü dakikada Naby Keita, 38'inci dakikada Alexander Arnold ve 43'üncü dakikada Georginio Wijnaldum'un attığı gollerle 3-0 öne geçti.

Chelsea'de Olivier Giroud 45+3'üncü dakikada ağları havalandırarak ilk yarının skorunu belirledi: 3-1.

İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, Roberto Firmino'nun attığı golle skoru 4-1'e getirdi.

Londra ekibi Chelsea, Tammy Abraham'ın 61'inci, Christian Pulusic'in ise 73'üncü dakikada attığı gollerle farkı 1'e düşürdü: 4-3.

Liverpool'da Alex Oxlade-Chamberlain 84'üncü dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve mücadele Liverpool'un 5-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Liverpool-Chelsea maç özeti için tıklayın

  • Geçen haftalarda şampiyon olan Liverpoollu futbolcular, maçın ardından düzenlenen seremoniyle Premier Lig 2019-2010 sezonunun şampiyonluk kupasını kaldırdı.


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