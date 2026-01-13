Yeni Şafak
Manchester United'ın yeni hocası belli oldu: Efsane isim geri döndü

23:0913/01/2026, Salı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Ruben Amorim'den boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Michael Carrick'in getirildiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Michael Carrick'i getirildiğini açıkladı.

Göreve gelen Carrick'in açıklamaları şöyle;

"Manchester United'ı yönetme sorumluluğuna sahip olmak bir onurdur. Burada başarılı olmak için neyin gerekli olduğunu biliyorum. Şu anda odak noktam, oyuncuların bu inanılmaz kulüpte beklediğimiz standartlara ulaşmalarına yardımcı olmak."

Kariyerinde Manchester United formasıyla 464 maça çıkan Carrick, 5 Premier Lig, 2 Lig Kupası, birer kez de Federasyon Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.


