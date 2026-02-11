Yeni Şafak
Manisa FK'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi

16:5811/02/2026, Çarşamba
AA
Mustafa Dalcı bu sezon Manisa FK'nın başında 11 maça çıktı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Mustafa Dalcı, görevinden ayrıldı.

Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı istifa etti.


Manisa FK Başkanı İsa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalcı'nın istifa ettiğini bildirdi.


Özdemir, "Hocamızı seviyorduk, bu konuda bir sorun yok. Kulüpten resmi açıklama yapmak gereği de duymadık. Ekibi bizimle kaldı ama hocamız aramızdan ayrıldı. Bir sonraki maça yardımcı antrenörümüz Ahmet Pektaş ile çıkacağız. Teknik direktör bulma konusunda acele etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.







